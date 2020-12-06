Ученые выяснили, какой продукт помогает снизить холестерин

Ученые выяснили, какой продукт помогает снизить холестерин
Яблочный уксус помогает в борьбе с холестерином. Фото: Pixabay

Оказывается, помочь может обычный яблочный уксус.

Ученые провели исследование, в рамках которого выяснили, как снизить холестерин. В течение 12 недель эксперты давали добровольцам яблочный уксус и наблюдали за реакцией их организма. В конце эксперимента оказалось, что у людей снизился уровень триглицеридов и общей холестерин в плазме.

Таким образом, яблочный уксус является дешевым и простым способом снизить холестерин. Он также помогает бороться с высоким уровнем сахара в крови и некоторым позволяет похудеть.

Стоит отметить, что от многих продуктов есть польза, главное знать меру. Поэтому не нужно пить яблочного уксуса слишком много.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева назвала три продукта, снижающих холестерин. Она особенно выделила кукурузные отруби. Полезность продукта заключается в высоком содержании клетчатки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ученые холестерин яблочный уксус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Киркоров оскандалился во время съемок «Песни года»
Ученые выяснили, какой продукт помогает снизить холестерин
В Шушарах авто влетело в фуру: на место уже прибыли медики и пожарные
На Латышских Стрелков заметили потоп: там, скорее всего, прорвало трубу
Врач заявил, что можно потерять глаз из-за линз
Психологи рассказали, как выбрать лучший подарок на Новый год
Оскандалившаяся дочь ведущего Первого канала покинула шоу «Голос»
На Елагином острове дружба совы и белочки закончилась смертью последней