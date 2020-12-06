Ученые выяснили, какой продукт помогает снизить холестерин

Оказывается, помочь может обычный яблочный уксус.

Ученые провели исследование, в рамках которого выяснили, как снизить холестерин. В течение 12 недель эксперты давали добровольцам яблочный уксус и наблюдали за реакцией их организма. В конце эксперимента оказалось, что у людей снизился уровень триглицеридов и общей холестерин в плазме.

Таким образом, яблочный уксус является дешевым и простым способом снизить холестерин. Он также помогает бороться с высоким уровнем сахара в крови и некоторым позволяет похудеть.

Стоит отметить, что от многих продуктов есть польза, главное знать меру. Поэтому не нужно пить яблочного уксуса слишком много.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева назвала три продукта, снижающих холестерин. Она особенно выделила кукурузные отруби. Полезность продукта заключается в высоком содержании клетчатки.