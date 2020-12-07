В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 26 499 человек

В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 26 499 человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на коронавирус нового типа. За минувшие сутки медики успели проверить 26 499 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря. Как сообщили в оперштабе, под наблюдением специалистов остаются 2 176 человек. Из них 50 помещены в обсерватор, 503 находятся на самоизоляции, 1 623 — контактные.

Также за указанный период было обработано 1 030 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев поручил разработать новые меры по защите границ от коронавируса. По его словам, особое внимание следует уделить вопросу миграционных потоков в рамках границ государства со странами СНГ.

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