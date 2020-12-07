В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 26 499 человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на коронавирус нового типа. За минувшие сутки медики успели проверить 26 499 человек.
Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря. Как сообщили в оперштабе, под наблюдением специалистов остаются 2 176 человек. Из них 50 помещены в обсерватор, 503 находятся на самоизоляции, 1 623 — контактные.
Также за указанный период было обработано 1 030 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев поручил разработать новые меры по защите границ от коронавируса. По его словам, особое внимание следует уделить вопросу миграционных потоков в рамках границ государства со странами СНГ.