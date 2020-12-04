Медведев поручил разработать новые меры по защите границ от коронавируса

Медведев поручил разработать новые меры по защите границ от коронавируса
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Роспотребнадзор должен до конца марта 2021 года разработать регламенты о дополнительных мерах на границе, чтобы предупредить перенос различных инфекций через границу. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, особое внимание следует уделить вопросу миграционных потоков в рамках границ государства со странами СНГ.

Как сообщили «РИА Новости», Медведев отметил, что на границе не хватает современных биометрических систем опознавания личности и программно-технических комплексов паспортного контроля и досмотровых средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом. Также выявили 26 402 новых случая коронавируса за последние сутки в 85 регионах. Общее число инфицированных за время эпидемии составило 2 402 949.

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