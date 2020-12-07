Дриусси хочет покинуть «Зенит» из-за непривычной позиции на поле

Дриусси хочет покинуть &#171;Зенит&#187; из-за непривычной позиции на поле
Себастьян Дриусси. Фото: ФК "Зенит"

Аргентинский футболист «Зенита» Себастьян Дриусси заявил о том, что скучает по игре форвардом в «Ривер Плейте». В Петербурге его не устраивает позиция на поле.

Об этом нападающий сине-бело-голубых сообщил на стриме в сервисе Twitch, передает «Спорт-Экспресс».

«Я очень скучаю по «Ривер Плейт», скучаю по игре форвардом. Сильно скучаю… Я играю на дерьмовой позиции уже три года», – заявил Себастьян Дриусси.

Кроме этого, аргентинец отметил, что он устал от футбола в «Зените» и в любой момент готов покинуть команду, чтобы вернуться в родной «Ривер Плейт». На данный момент руководство «Зенита» никак не реагировало на данные заявления футболиста. Кроме этого, неизвестно сможет ли игрок покинуть команду в ближайшее зимнее трансферное окно.

Напомним, что в стан сине-бело-голубых аргентинский форвард перешел в 2017 году за приличные 15 млн евро. В текущем сезоне футболист отыграл 14 матчей и отдал две голевые передачи на партнеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заразился коронавирусом.

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