Суд Петербурга отказал в восстановлении санитару Александровской больницы, которого уволили за отказ работать с ковид-пациентами

На решение суда поданы апелляционная жалоба и представление. В Санкт-Петербургский городской суд дело пока не направлено. Фото: pixabay

На решение суда поданы апелляционная жалоба и представление. В Санкт-Петербургский городской суд дело пока не направлено. Фото: pixabay

В понедельник, 7 декабря, Невский районный суд Северной столицы отказал бывшему санитару городской Александровской больницы в восстановлении на работе и компенсации за вынужденный прогул.

Мужчина был уволен за прогул. Как выяснилось, медработник отказался от выполнения своих обязанностей после того, как учреждения перепрофилировали в госпиталь для пациентов с коронавирусом еще во время первой волны. Санитар решил взять отпуск за свой счет, поскольку не хотел заразиться, однако заявление не приняли, поскольку больница крайне нуждалась в сотрудниках.

Тогда истца уволили, после чего он обратился в суд, ожидая восстановления на работе. Суд выслушал также ответчика, то есть представителя Александровской больницы, который заявил, что санитар злоупотреблял правами работника, учитывая также деятельность учреждения в период пандемии COVID-19. Правосудие встало на сторону медицины, и мужчине отказали в иске в полном объеме.

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