Суд Петербурга отказал в восстановлении санитару Александровской больницы, которого уволили за отказ работать с ковид-пациентами

Суд Петербурга отказал в восстановлении санитару Александровской больницы, которого уволили за отказ работать с ковид-пациентами
На решение суда поданы апелляционная жалоба и представление. В Санкт-Петербургский городской суд дело пока не направлено. Фото: pixabay

В понедельник, 7 декабря, Невский районный суд Северной столицы отказал бывшему санитару городской Александровской больницы в восстановлении на работе и компенсации за вынужденный прогул.

Мужчина был уволен за прогул. Как выяснилось, медработник отказался от выполнения своих обязанностей после того, как учреждения перепрофилировали в госпиталь для пациентов с коронавирусом еще во время первой волны. Санитар решил взять отпуск за свой счет, поскольку не хотел заразиться, однако заявление не приняли, поскольку больница крайне нуждалась в сотрудниках.

Тогда истца уволили, после чего он обратился в суд, ожидая восстановления на работе. Суд выслушал также ответчика, то есть представителя Александровской больницы, который заявил, что санитар злоупотреблял правами работника, учитывая также деятельность учреждения в период пандемии COVID-19. Правосудие встало на сторону медицины, и мужчине отказали в иске в полном объеме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стамбуле задержали журналистов телеканала НТВ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 александровская больница невский районный суд объединенная пресс-служба судов пандемия увольнение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новогоднюю ёлку весом 12 тонн установят на Дворцовой площади 8 декабря
В Петербурге запустят новые международные рейсы по шести направлениям
В России снизилось число выявленных за сутки больных Covid-19
В больницы Петербурга поставили 8 тонн жидкого кислорода местного производства
Жительница Кингисеппа погибла под колесами электрички
Петербургские ученые разошлись в прогнозах пика заболеваемости COVID-19
На «синей» ветке метро Петербурга запустили сеть 5G
В Петербурге за сутки от коронавируса умер 31 человек