Турецкий суд рассмотрит дело задержанных в Стамбуле журналистов НТВ

Турецкий суд рассмотрит дело задержанных в Стамбуле журналистов НТВ
Журналисты НТВ предстанут перед турецким судом. Фото: pixabay.com

Задержанные российские журналисты НТВ предстанут перед турецким судом из-за съемки в запрещенном месте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Турции, дело передано в суд в понедельник, 7 ноября.

Отмечается, что источник не назвал точной причины, по которой обвиняют российских журналистов Алексея Петрушко и Ивана Малышкина.

Напомним, что информация о задержании сотрудников НТВ поступила 3 декабря. Журналисты успели сами сообщить в редакцию, что их задержала полиция Стамбула. Отмечается, что они проводили съемку без разрешения возле центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов.

Кроме этого, вместе с ними был задержан один гражданин Турции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Турции продлили срок задержания российских журналистов НТВ.

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