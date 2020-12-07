Турецкий суд рассмотрит дело задержанных в Стамбуле журналистов НТВ

Задержанные российские журналисты НТВ предстанут перед турецким судом из-за съемки в запрещенном месте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Турции, дело передано в суд в понедельник, 7 ноября.

Отмечается, что источник не назвал точной причины, по которой обвиняют российских журналистов Алексея Петрушко и Ивана Малышкина.

Напомним, что информация о задержании сотрудников НТВ поступила 3 декабря. Журналисты успели сами сообщить в редакцию, что их задержала полиция Стамбула. Отмечается, что они проводили съемку без разрешения возле центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов.

Кроме этого, вместе с ними был задержан один гражданин Турции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Турции продлили срок задержания российских журналистов НТВ.