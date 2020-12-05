В Турции продлили срок задержания журналистов НТВ

В Турции продлили срок задержания журналистов НТВ
Срок задержания не указан Фото: pixabay.com

Турецкие власти подтвердили причастность российских журналистов к съемке в запрещенных местах. Их срок заключения под стражей продлен.

Как сообщает РИА Новости, журналисты НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин проводили съемку без разрешения возле центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в провинции Стамбул.

В данном месте запрещено работать журналистам, поэтому двух их задержали. Также вместе с ними был задержан полицией гражданин Турции.

«Расследование продолжается. По распоряжению прокурора срок содержания этих лиц под стражей был продлен до трех дней», – говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Турции задержали журналистов НТВ. Связь с ними прервалась.

Утром четверга, 3 декабря, Алексей Петрушко и Иван Малышкин успели сообщить в редакцию, что их задержала полиция в пригороде Стамбула.

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