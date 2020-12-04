В Турции задержали сотрудников НТВ, связь прервалась

В Турции полиция задержала сотрудников «Центрального телевидения», после они перестали выходить на связь.

Утром четверга, 3 декабря, Алексей Петрушко и Иван Малышкин успели сообщить в редакцию, что их задержала полиция в пригороде Стамбула.

Как сообщила пресс-служба НТВ, к 9 часам вечера Петрушко отправил сообщение, что их до сих пор не отпустили. После этого журналисты перестали выходить на связь.

Сейчас делом уже занялись МИД РФ и генконсульство России в Турции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции ужесточили ограничения из-за коронавируса. Новые меры ввели с 1 декабря.