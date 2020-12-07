В Петербурге за сутки от коронавируса умер 31 человек

В Петербурге за сутки от коронавируса умер 31 человек
Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

Коронавирус продолжает набирать обороты. В Петербурге за минувшие сутки от коронавируса скончался 31 человека. С начала пандемии выявили 5 861 смерть.

Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, за указанный период в городе выздоровели 697 человек, а за всю пандемию коронавирус победили 86 158 человек.

Также за сутки болезнь подтвердилась у 3 741 жителя. В России выявили 28 142 случая заболевания в 85 регионах. У 20,6% болезнь протекала в бессимптомной форме.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 26 499 человек. Под наблюдением специалистов остаются 2 176 человек. Из них 50 помещены в обсерватор, 503 находятся на самоизоляции, 1 623 — контактные.

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