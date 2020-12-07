Онлайн-школу английского оштрафовали на 150 тысяч за рекламный звонок петербуржцу

Санкт-Петербургское УФАС вынесло постановление о назначении административного штрафа в отношении компании «Языковые инновации», которая ведет курсы английского языка SkyEng.
Незадолго до этого в антимонопольный орган пожаловался петербуржец, которому поступил звонок с рекламой курсов организации, однако горожанин не давал согласия на получение сообщений. Таким образом, SkyEng нарушил часть 1 статьи 18 Закона о рекламе. Данная статья запрещает распространение рекламы по телефонным сетям без получения согласия абонента.
Как сообщила пресс-служба УФАС по городу, антимонопольщики выявили факт нарушения SkyEng законодательства РФ. Более того, это оказалось далеко не первое подобное нарушение.
В итоге компанию «Языковые инновации» оштрафовали на 150 тыс. рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС Петербурга раскрыла картель на рынке благоустройства. Виновных обязали выплатить по 455 тысяч и 587 тысяч рублей.