Онлайн-школу английского оштрафовали на 150 тысяч за рекламный звонок петербуржцу

Онлайн-школу английского оштрафовали на 150 тысяч за рекламный звонок петербуржцу
Мужчина на получение рекламы согласия не давал. Фото: pixabay.com

Санкт-Петербургское УФАС вынесло постановление о назначении административного штрафа в отношении компании «Языковые инновации», которая ведет курсы английского языка SkyEng.

Незадолго до этого в антимонопольный орган пожаловался петербуржец, которому поступил звонок с рекламой курсов организации, однако горожанин не давал согласия на получение сообщений. Таким образом, SkyEng нарушил часть 1 статьи 18 Закона о рекламе. Данная статья запрещает распространение рекламы по телефонным сетям без получения согласия абонента.

Как сообщила пресс-служба УФАС по городу, антимонопольщики выявили факт нарушения SkyEng законодательства РФ. Более того, это оказалось далеко не первое подобное нарушение.

В итоге компанию «Языковые инновации» оштрафовали на 150 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС Петербурга раскрыла картель на рынке благоустройства. Виновных обязали выплатить по 455 тысяч и 587 тысяч рублей.

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