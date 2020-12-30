ТОП-5 анимационных фильмов 2021 года

Gazeta.SPb рассказывает о мультфильмах, которые должны выйти в новом году.

Том и Джерри

Рейтинг: PG (рекомендуется присутствие родителей)

В новой версии популярного мультсериала бегать будут и нарисованные, и живые персонажи. Главной героиней станет работница престижного отеля Кайла. Ее роль исполнит американская актриса Грейс Морец. Девушке придется «нанять» уличного кота Тома, чтобы тот расправился с мышонком Джерри, рискнувшим поставить под удар дорогую свадьбу. Трейлеры и тизеры уже есть в сети. А премьера в России, которая ожидалась в начале марта, перенесена на 26 февраля.

Босс-молокосос 2

Возраст: 6+

Немногим позже, 18 марта, должна выйти другая анимационная картина — «Босс-молокосос», продолжение. Эта история, напомним, о малыше, который только с виду обычный, но, если присмотреться — настоящий лидер, да еще и в деловом костюме. В сиквеле создатели расскажут о повзрослевших братьях Тиме и Теде. По сюжету, дочь первого привлекает героев к опасной миссии. Героям придется разоблачить корпорацию, превращающую взрослых в детей и выращивающую армию злобных малышей.

Миньоны. Грювитация

Возраст: 6+ Рейтинг: PG

А сиквел «Миньонов» расскажет о Грю — злодее из киносерии «Гадкий я». Правда, здесь он еще не будет таковым. Чтобы завоевать расположение суперзлодейской организации, Грю украдет у них драгоценный камень. Премьера в России назначена на 1 июля.

Монстры на каникулах 4

На конец лета — 15 августа — назначен выход четвертой части франшизы Генндия Тартаковского «Монстры на каникулах». По слухам (а подробностей о фильме пока нет), это будет приквел основной киносерии. В мультфильме речь пойдет о взрослении дочери Дракулы — Мэвис.

Зверопой 2

Под конец следующего года — 23 декабря — юных киноманов порадуют второй частью мультфильма, основную шутку которого в прошлый раз, кажется, поняли лишь взрослые. Напомним, «Зверопой» вышел на экраны в 2016 году и стал своеобразной пародией на так называемые шоу талантов, когда в кадре появлялись поющие звери, исполняющие реально существующие популярные композиции.