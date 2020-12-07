Бомж сорвал флаг России со здания суда на Караванной

Бомж сорвал флаг России со здания суда на Караванной
Мужчина сорвал флаг РФ. Фото: google.com

В Центральном районе Петербурга бездомный украл флаг России со здания Куйбышевского суда. Похитителя задержали по горячим следам.

Вечером субботы, 5 декабря, в отдел полиции поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в доме №20 на Караванной улице. Выяснилось, что неизвестный украл флаг, который был закреплен на флагштоке на стене здания.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в этот же день стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина без определенного места жительства, ранее он уже был судим. Флаг изъяли.

По факту мелкого хулиганства составили административный протокол. Задержанного поместили в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Тамбовской мужчина выкинул в урну Государственный флаг РФ. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, заведено уголовное дело.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бездомный новости спб флаг рф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Игрок «Зенита» Азмун прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов
Роспотребнадзор призывает россиян быть внимательными при покупке автомобиля
Что известно по делу Соколова об убийстве и расчленении аспирантки
Бомж сорвал флаг России со здания суда на Караванной
Песков прокомментировал необходимость закрытия границ между регионами России
Академик из Петербурга рассказал о новом методе защиты от COVID-19
Роспотребнадзор дал россиянам советы по проведению новогодних праздников
Фоторепортаж Gazeta.SPb: как в Ленобласти готовили главную елку для Дворцовой