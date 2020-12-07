Бомж сорвал флаг России со здания суда на Караванной

В Центральном районе Петербурга бездомный украл флаг России со здания Куйбышевского суда. Похитителя задержали по горячим следам.

Вечером субботы, 5 декабря, в отдел полиции поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в доме №20 на Караванной улице. Выяснилось, что неизвестный украл флаг, который был закреплен на флагштоке на стене здания.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в этот же день стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина без определенного места жительства, ранее он уже был судим. Флаг изъяли.

По факту мелкого хулиганства составили административный протокол. Задержанного поместили в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Тамбовской мужчина выкинул в урну Государственный флаг РФ. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, заведено уголовное дело.