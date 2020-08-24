На Тамбовской мужчина выкинул в урну Государственный флаг РФ

Во Фрунзенском районе Северной столицы 22 августа возле одного из домов по Тамбовской улице неизвестный выбросил в урну официальный флаг РФ.

На место происшествия отправился патрульный наряд, однако по указанному адресу флага не обнаружили. По подозрению в преступлении задержали сотрудника ООО «Теплоконтроль», проживающего неподалеку. Причина его поступка, однако, не раскрывается.

Кроме того, позже сотрудники правоохранительных органов установили, что флаг пропал из урны, поскольку его оттуда вытащил представитель «ЖКС №1». Работник коммунальной службы отнес его в служебное помещение, где его и изъяли в ходе осмотра. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, заведено уголовное дело.

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