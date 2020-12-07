«Женщина – лошадь», «Д’Артаньян — убийца» и другие высказывания Михаила Боярского, которые удивляли публику

Российский актер Михаил Боярский, который живет в Петербурге, признался, что жалеет об участии в съемках продолжения истории о приключениях мушкетеров. Д’Артаньяна, роль которого он исполнил, артист назвал «самым настоящим убийцей». Gazeta.Spb вспоминает, какие еще высказывания Боярского удивляли публику.

На этот раз в социальных сетях обсуждают заявление, которое Боярский сделал, давая интервью YouTube-каналу «Зангалис & К».

По его словам, изначально он отказался от съемок в ремейке о приключениях мушкетеров. Однако, добавил артист, его уговаривали актеры и режиссер. Он пояснил, что все-таки решил сниматься для того, чтобы заработать денег для семьи.

При этом Боярский добавил, что не считает Д’Артаньяна положительным героем.

«Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего», — добавил он.

Некоторые другие высказывания и признания Михаила Боярского уже удивляли публику. Так, в прошлом году в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» артист признался в сексизме и заявил, что женщина не способна «на какие-то серьезные проявления, как мужчина. Будь то вокал, будь то живопись». При этом он отметил, что «женщина – ломовая лошадь, на которой мужик скачет».

В том же интервью Боярский признался, что не гордится ролями своей дочери Елизаветы и назвал ее работу «романтической юностью».

Вопросы у поклонников вызывали и слова актера о его супруге Ларисе Луппиан.

«Если я сдохну, она сдохнет тут же! Ни секунды не проживет! Вот если наоборот, — не дай бог — ничего бы не изменилось, ну тосковал бы», — говорил Боярский.

Сам при этом он называл себя «ворчливым стариком», также признавался, что не умеет себя «толково вести» и не любит появляться на публике. Он также заявлял, что является миллиардером, критикуя коллег из-за их обращений к государству за помощью в период пандемии.