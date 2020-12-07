В Ленобласти открылась елка желаний с мечтами детей, у которых нет родителей

В Ленобласти открылась елка желаний с мечтами детей, у которых нет родителей
Дрозденко пообещал подарить подарки детям. Фото: Администрация Ленинградской области

В Ленинградской области появилась елка, украшенная бумажными шариками с желаниями, которые загадали дети без родителей. Любой желающий может реализовать мечту ребенка.

Как сообщает Администрация Ленинградской области в официальном Telegram-канале, в понедельник, 7 декабря, губернатор региона Александр Дрозденко посетил открытие елки и забрал с собой три шарика. Парламентарий пообещал в выходные купить детям набор парикмахера, фитнес-браслет, кольцевую лампу и косметичку. Именно это загадали дети в елочных игрушках.

Отмечается, что исполнить желание ребенка может любой желающий. Для этого нужно прийти в правительство Ленинградской области и сказать на охране кодовые слова – «Хочу шарик с елки желаний».

Все подарки можно будет отнести в правительство, а в конце декабря их вручат детям-воспитанникам ресурсных центров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, как в Ленобласти готовили главную елку для Дворцовой площади.

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