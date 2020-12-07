Историк Соколов думал, как избавиться от останков, еще до убийства Ещенко

Петербургский историк Олег Соколов заранее спланировал убийство своей возлюбленной Анастасии Ещенко, о чем свидетельствует его история поисков в интернете.

Очередное заседание по делу Соколова, которому вменяют убийство аспирантки, прошло 7 декабря в Октябрьском районном суде.

В суде адвокат потерпевшей стороны Александра Башкеева заявила, что, согласно заключению эксперта, Анастасия Ещенко была убита в период с 02:36 по 03:00 8 ноября. При этом на скриншотах поисковика видно, что в 01:49, когда девушка разговаривала с братом, Соколов зашел на «Гугл.Карты». В 02:11 он просматривал набережные рек Мойки и Пряжки.

Это говорит о том, что доцент заранее искал место, куда выкинуть останки. По словам Башкеевой, преступление было совершено умышленно, «никакого аффекта быть не может».

Сам Соколов пояснил, что смотрел карты для своего успокоения, потому что у Ещенко началась истерика после разговора с братом. А набережные Мойки и Пряжки были открыты из-за его геолокации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что арест историка Соколова продлили до марта.