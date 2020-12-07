IKEA прекращает выпуск своего печатного каталога спустя 70 лет

Первый каталог IKEA был выпущен в 1951 году. Фото: unsplash.com

Первый каталог IKEA был выпущен в 1951 году. Фото: unsplash.com

Шведская компания IKEA отказывается от выпуска своего печатного каталога, который распространялся с 1951 года.

На сайте компании сообщается, что в современных реалиях IKEA стала более цифровой и доступной, открывая новые способы общения с людьми. Со временем поведение и привычки клиентов поменялись, и сегодня печатный каталог IKEA утратил свою актуальность. Таким образом, было принято решение завершить выпуск каталога и смотреть в будущее.

Решение отказаться от печати каталогов было связано с ростом онлайн-продаж. В 2019 году розничные продажи IKEA в интернете выросли на 45%, а сайт посетили более четырех миллиардов раз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что IKEA откроет дизайн-студию на Невском до конца года. Студия расположится на Невском проспекте и займет два этажа общей площадью 480 м2.