IKEA откроет дизайн-студию на Невском до конца года

Компания IKEA планирует открыть в Петербурге третью дизайн-студию. Она появится в центре города к концу года.

Студия расположится на Невском проспекте и займет два этажа общей площадью 480 м2. Там представят решения по обустройству кухонь и гардеробов, так как именно эти категории наиболее востребованы у петербуржцев.

Как сообщает пресс-служба IKEA, в дизайн-студии можно будет заказать товары из интернет-магазина и оформить доставку. Также для покупателей будут доступны персональные консультации.

Первые два таких пространства компании работают в ТРК «Лето» и ТРК «Атлантик Сити».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что IKEA объяснила, почему цены в магазинах России и Украины разные.