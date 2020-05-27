IKEA объяснила, почему цены в магазинах России и Украины разные

IKEA объяснила, почему цены в магазинах России и Украины разные
На разных версиях сайта разные цены. Фото: Pixabay

Ретейлер рассказал о причинах, по которым некоторые товары стоят дороже или дешевле.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем пишет издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании. Эксперты обратили внимание на разницу цен на товары IKEA в России и Украине. Так, матрас «Ховог» для россиян стоит 13 тысяч рублей, а на украинском сайте его можно купить только за 17,1 тысячу рублей. В компании объяснили, что цены зависят сразу от нескольких факторов: в том числе от объема торговли и колебания валюты. Получается, что жители России могут экономить, а вот украинцам приходится порой переплачивать.

Напоминаем, что в октябре 2019 года эксперты также заметили разницу цен в «Ашанах». Цены в российских оказались ниже, чем в украинских, но незначительно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны цены на новые iPhone 12.

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