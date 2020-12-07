Петросян впервые за долгое время прокомментировал развод со Степаненко

Петросян впервые за долгое время прокомментировал развод со Степаненко
Евгений Петросян. Фото: instagram.com

Российский комик Евгений Петросян не ожидал, что его развод с Еленой Степаненко обернется скандалом.

«Наверное, это была моя ошибка, ошибка моей веры в лучший вариант, в лучшие качества людей», — сказал он в беседе с ведущим YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеславом Манучаровым.

По его словам, он предлагал бывшей жене расстаться мирно, но якобы она была против. Он отметил, что больше всего ему жаль, что распался дуэт со Степаненко.

Напомним, Петросян и Степаненко развелись в 2018 году. Она прожили вместе 33 года. Пара долго не могла поделить совместное имущество в 1,5 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петросян заявил, отвечая на вопрос подписчицы в комментариях под одним из постов, что не он стал инициатором разрыва с бывшей женой Еленой Степаненко. И отметил, что не стоит судить о том, чего она не знает.

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