Петросян раскрыл причину развода со Степаненко

Петросян раскрыл причину развода со Степаненко
Евгений Петросян. Фото: instagram.com

Российский комик Евгений Петросян назвал причину развода с Еленой Степаненко.

Об этом юморист рассказал в своем Instagram-аккаунте. Петросян заявил, отвечая на вопрос подписчицы в комментариях под одним из постов, что не он стал инициатором разрыва с бывшей женой Еленой Степаненко. И отметил, что не стоит судить о том, чего она не знает.

«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни», — написал Петросян.

Поклонница написала, что очень рада, что у юмориста родился сын, однако пожалела его экс-супругу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евгений Петросян впервые показал своего сына от Татьяны Брухуновой. На фотографии артист держит на руках своего улыбающегося ребенка.

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