В работе Instagram произошел массовый сбой

В понедельник, 7 декабря работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками в работе Instagram столкнулись жители Великобритании, США, Франции, Нидерландов и Германии.

В основном пользователи жаловались на загрузку новостной ленты, а также проблемы, связанные с публикацией постов и историй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в работе Facebook и Instagram зафиксирован глобальный сбой.