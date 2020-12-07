На Дворцовую площадь доставили новогоднюю елку

В ночь на 8 декабря новогоднюю елку привезли на Дворцовую площадь в Петербурге.

Живую ель привезли на Дворцовую площадь около полуночи.

Очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте» видеозапись. На кадрах видно, что на площадь приехала машина с живой елкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области спилили елку, которая станет главным новогодним деревом для Петербурга. Ее выбирали не одну неделю. На Дворцовую площадь она приедет под покровом ночи.