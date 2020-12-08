Россию ждет масштабный кризис в следующем году

Экономист Константин Селянин спрогнозировал масштабный кризис в 2021 году.

По его словам, масштабный кризис начнется с массовой безработицы, сообщает URA.RU. Он отметил, что это произойдет не только из-за пандемии.

«Россия может оказаться в глубоком кризисе. Это связано не только с пандемией, но и со спадом экономики с 2013 года», — сказал экономист.

Экономическая ситуация усугубится из-за того, что растет долговая нагрузка населения, доллар и евро существенно подорожают в 2021 году. Кроме того, США могут ввести новые санкции против России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пандемия коронавируса нанесла огромный урон туристической сфере по всему миру. Северная столица, как один из важнейших туристических центров России, также потерпела гигантские убытки.