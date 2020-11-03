Туротрасли Петербурга потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться к докризисным показателям

Туротрасли Петербурга потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться к докризисным показателям
Фото: Baltphoto

Пандемия коронавируса нанесла огромный урон туристической сфере по всему миру. Северная столица, как один из важнейших туристических центров России, также потерпела гигантские убытки.

По последней информации, петербургская сфера туризма в 2020 году потеряла примерно 70% оборота из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением COVID-19. Профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова считает, что отрасли потребуется, как минимум, два года для восстановления докризисного потока туристов.

При этом, к примеру, эксперты Всемирной туристской организации более пессимистичны в своих прогнозах: они отводят на возвращение туризма к прежнему уровню 4-7 лет. Морозова отмечает, что способствование российского правительства развитию межрегионального туризма может помочь Петербургу пережить кризис.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские границы могут открыться для иностранных туристов весной 2021 года.

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