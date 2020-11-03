Туротрасли Петербурга потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться к докризисным показателям

Пандемия коронавируса нанесла огромный урон туристической сфере по всему миру. Северная столица, как один из важнейших туристических центров России, также потерпела гигантские убытки.

По последней информации, петербургская сфера туризма в 2020 году потеряла примерно 70% оборота из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением COVID-19. Профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова считает, что отрасли потребуется, как минимум, два года для восстановления докризисного потока туристов.

При этом, к примеру, эксперты Всемирной туристской организации более пессимистичны в своих прогнозах: они отводят на возвращение туризма к прежнему уровню 4-7 лет. Морозова отмечает, что способствование российского правительства развитию межрегионального туризма может помочь Петербургу пережить кризис.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские границы могут открыться для иностранных туристов весной 2021 года.