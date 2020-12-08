В Пулково во вторник нет отмененных рейсов

В Пулково во вторник нет отмененных рейсов
Изменений в расписании нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В небо над Петербургом сегодня поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково нет отмененных рейсов.

Об этом стало известно во вторник, 8 декабря. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, информации о задержках вылетов самолетов также не поступало.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из петербургского аэропорта запускают «зимние» рейсы в Анапу, Геленджик и Грозный. Перевозкой пассажиров займется авиакомпания Utair.

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