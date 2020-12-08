Сборная России по футболу узнала соперников на ЧМ-2022

Сборная России по футболу узнала соперников на ЧМ-2022
Сборная России по футболу. Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу сыграет с командой Хорватии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Жеребьевка состоялась в Цюрихе. Как сообщили РИА Новости, российская команда попала в группу H, играть она будет со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Отметим, что после поражения 5:0 в Лиге наций от Сербии сборная России опустилась в третью корзину, где помимо нашей команды находятся сборные Ирландии, Северной Ирландии, Норвегии, Венгрии, Исландии, Шотландии, Чехии, Финляндии и Греции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жеребьевка ЧМ-2022 по футболу в Катаре состоялась в понедельник, 7 декабря.

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