7 декабря состоится жеребьевка ЧМ-2022 по футболу в Катаре

7 декабря состоится жеребьевка ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Сборная России по футболу. Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу узнает своих соперников по отборочному турниру чемпионата мира-2022 года в Катаре 7 декабря.

Жеребьевка определения групп пройдет в 20:00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале «Матч-ТВ, а также на портале «Спорт-Экспресс». Издание сообщает о том, что они онлайн покажут мероприятие.

Отметим, что после поражения 5:0 в Лиге наций от Сербии сборная России опустилась в третью корзину, где помимо нашей команды находятся сборные Ирландии, Северной Ирландии, Норвегии, Венгрии, Исландии, Шотландии, Чехии, Финляндии и Греции.

При этом соперниками отечественной команды могут стать более сильные сборные из первой корзины. Например, Бельгия, Франция, Англия, Португалия и Испания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что ушел из жизни чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник.

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