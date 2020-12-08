Без плановой медпомощи: что еще ждет Петербург за «красной чертой» COVID-19

Без плановой медпомощи: что еще ждет Петербург за «красной чертой» COVID-19
В Петербурге не исключают остановку плановой медпомощи из-за коронавируса. Фото: Baltphoto

Остановка плановой медицинской помощи – не единственное, чего могут лишиться петербуржцы за «красной чертой», о которой говорил губернатор Александр Беглов. Северная столица приближается к локдауну.

О том, что Петербург в настоящее время совсем немного отделяет от локдауна, губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщал накануне, 7 декабря. В интервью «Радио Россия» он отмечал, что сейчас петербургские больницы работают на максимальной мощности, а персонал – на пределе эффективности. Пока в городе еще есть места для госпитализации тяжелых пациентов с коронавирусом.

«Дальше — «красная черта», за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», — предупредил Беглов.

Отметим, что городские власти неоднократно говорили о том, что не хотят вводить локдаун, но будут использовать новые ограничительные меры при ухудшении эпидемиологической обстановки.

В городе уже остановлена диспансеризация и профилактические осмотры, как предсказывала Gazeta.Spb. До введения полного локдауна в Петербурге еще могут закрыть стоматологические клиники, сауны, бани, парикмахерские и салоны красоты.

В торговых центрах могут перестать работать почти все магазины за некоторым исключением. Пока работать продолжают бассейны и фитнес-центры. Весной этого года, когда также вводились ограничения, они были закрыты. Значительно может быть сокращено и количество общественного транспорта, а полное закрытие заведений общепита не будет ограничиваться несколькими днями. Кроме того, на более продолжительное время могут быть закрыты музеи, театры, зоопарк и планетарии.

Отметим, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге пока остается непростой. Город вот-вот переступит за показатель в 60 тысяч активных заразившихся коронавирусом. Всего COVID-19 за время пандемии успели диагностировать у 151 894 жителей Северной столицы. Пока ежедневный прирост новых заболевших превышает три тысячи человек.

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