Еще одно хищение: в СК рассказали, кто мог похитить 180 млн при строительстве «Газпром Арены»

Следственный комитет России выявил хищение около 180 млн рублей при поставках систем видеонаблюдения в ходе строительства стадиона на Крестовском острове. Еще с этапа строительства арену окружают уголовные дела.

О результатах расследования уголовного дела глава СК Александр Бастрыкин рассказал 8 декабря в интервью РИА Новости. В качестве субподрядчика поставок систем видеонаблюдения, по версии следствия, выступало ООО «Групп компаний «Охрана», ее учредитель Алексей Кобыща объявлен в розыск.

Следственный комитет считает, что злоумышленники провернули ряд фиктивных сделок через посредников. В результате оборудование было закуплено почти на 180 млн рублей дороже.

Среди фигурантов уголовного дела — предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз, которые обвиняются в хищении денег при строительстве стадиона.

Отметим, что стадион, получивший название «Газпром Арена», строился в течение 10 лет и открылся в 2017 году. Первое крупное уголовное дело по строительству стадиона возбудили в 2013 году.

Тогда следствие считало, что субподрядчик «Старый город», который готовил сваи для стадиона, завысил стоимость своей работы на полмиллиарда рублей. В 2014 году оценка хищений уменьшилась до 146 млн. По делу проходил директор компании Дмитрий Коршунов. Ему дали 4 года условного срока и приговорили к выплате 5 млн рублей. В 2016 году суд удовлетворил иск комитета по строительству Петербурга на 570 млн.

В числе фигурантов уголовного дела также был гендиректор фирмы «Арк-проект» Сергей Герлиман.

В 2016 году в Москве задержали экс-владельца компании-субподрядчика «СтройЭлектроМонтаж-5» (СЭМ-5) Василия Сливкина. Следствие полагало, что он похитил 74 млн рублей при заключении контракта на поставку подсветки и 289 млн рублей — при поставках электрооборудования.

В том же году был задержан куратор стройки, бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян. Ему вменяют мошенничество и взятки.