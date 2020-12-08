Лыжники и сноубордисты могут бесплатно перевезти снаряжение на самолетах «России»

Пассажиры рейсов авиакомпании «Россия», выполняемых в партнерстве с «Аэрофлотом», могут бесплатно перевезти горнолыжное снаряжение, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В осенне-зимний период авиакомпания «Россия» предоставляет пассажирам дополнительное место бесплатного багажа для провоза одного комплекта лыжного или сноубордического снаряжения общим весом до 23 кг.

Один комплект лыжного снаряжения — это чехол с одной парой лыж, одной парой лыжных палок, а также одной парой лыжных ботинок, которые можно провезти в том же чехле или отдельно. Комплект сноубордического снаряжения представляет собой чехол с одним сноубордом и одной парой ботинок, которые так же можно провезти отдельно.

Дополнительное место для перевозки горнолыжного снаряжения не указывается в билете. Для перевозки снаряжения необходимо получить согласование с авиакомпанией не позднее чем за 36 часов до вылета. Предложение действительно на всех внутрироссийских рейсах до 15 мая следующего года.

Если пассажир летит по тарифу без багажа, то перевозку снаряжения нужно оплачивать отдельно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Аэрофлот» объявляет распродажу билетов на рейсы авиакомпании «Россия» внутри страны.