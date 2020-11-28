«Аэрофлот» объявляет распродажу билетов на рейсы авиакомпании «Россия» внутри страны

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Ознакомиться подробнее с условиями участия в акции можно на сайте "Аэрофлота". Фото: пресс-служба авиакомпании "Россия"

С 27 по 29 ноября 2020 года «Аэрофлот» объявляет распродажу билетов «Улётные дни» на рейсы авиакомпании «Россия» внутри страны. Акция распространяется на вылеты, совершаемые в период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года.

Со скидками можно приобрести только билеты эконом-класса на прямые перелеты между Москвой и Петербургом, а также рейсами, выполняемыми под кодом SU. В авиакомпании уточняют, что тарифы можно комбинировать для бронирования транзитного перелета.

Пресс-служба «России» напоминает, что количество авиабилетов, участвующих в акции ограничено. Подробно ознакомиться с уловиями участия можно на сайте «Аэрофлота».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 6 декабря авиакомпания «Россия» открывает чартерные рейсы между Северной столицей и Дубай (ОАЭ). Выполнять полеты должны раз в неделю.

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