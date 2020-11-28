Авиакомпания «Россия» открывает чартерные рейсы из Петербурга в Дубай

Авиакомпания &#171;Россия&#187; открывает чартерные рейсы из Петербурга в Дубай
Все пассажиры чартерных рейсов обязаны иметь международную медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19. Фото: авиакомпания "Россия"

Авиакомпания «Россия» открывает еженедельные грузопассажирские рейсы из Петербурга в Дубай (ОАЭ). Самолеты будут вылетать из Пулково по воскресеньям.

Ближайшие рейсы планируются к выполнению 6,13, 20 и 27 декабря. Допускать на борт будут только тех пассажиров, которым разрешен перелет в условиях ограничительных мер, действующих из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Рейс FV5659 вылетает из Пулково в 00:10 и приземляется в аэропорту Дубай в 7:15 по местному времени. Обратный рейс FV5660 отправляется из Дубая в 8:15, прибывая в Северную столицу в 13:15. Выполнять полеты будут на самолетах Boeing 737. В авиакомпании отмечают, что бесплатное питание ввиду пандемии COVID-19 будет ограничено.

Напомним, что иностранцы, прибывающие в Дубай, обязаны иметь при себе бумажную копию справки с отрицательными результатами ПЦР-теста на коронавирус на английском или арабском языках. Тест необходимо сдать не позднее, чем за 96 часов до даты въезда в ОАЭ. Дети до 12 лет, как и пассажиры с ограниченными возможностями, могут не предъявлять результаты анализов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами.

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