В России возобновляют авиарейсы с Эфиопией и Сейшелами

В России возобновляются авиасообщения с Эфиопией и Сейшельскими островами. Добраться до стран можно будет через Москву.

Данные об этом были представлены в пресс-службе правительства России после заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории страны.

В сообщении говорится о том, что маршруты в Эфиопию будут осуществляться из Москвы до Аддис-Абебы три раза в неделю. Что касается Сейшельских островов, то добраться до них россияне смогут из Москвы два раза в неделю. Пункт назначения на островах – Виктория.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», – заявили в правительстве РФ.

Кроме этого, оперативный штаб принял решение о расширении квот на полеты между Россией и Казахстаном, а также между Объединенными Арабскими Эмиратами, Кубой и Мальдивами.

Связано данное возобновление полетов с тем, что в странах небольшой прирост коронавирусных случаев в течение 14 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия разрешила полеты за рубеж еще из четырех городов.