Правительство РФ разрешило полеты за рубеж еще из четырех городов

Правительство РФ разрешило полеты за рубеж еще из четырех городов
Авиасообщение не восстановлено полностью из-за пандемии. Фото: pixabay.com

Теперь путешествия станут еще доступнее, несмотря на пандемию.

Власти России разрешили полет за границу еще из четырех городов. Теперь улететь из страны можно из Самары, Владивостока, Грозного и Красноярского. До этого пересечь границу можно было из аэропортов, находящихся в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Калининграде, Новосибирске и Москвы. Об этом сообщает Росавиация.

Напоминаем, что Россия закрыла границы в конце марта в связи с пандемией коронавируса. Ограничения начали снимать этим летом. Пока что россияне могут беспрепятственно отправится в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы.

Тем временем, в стране увеличивается количество выявленных случаев заражения коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следователи ищут очевидцев экстренной посадки самолета в Ломоносове.

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