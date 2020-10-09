Правительство РФ разрешило полеты за рубеж еще из четырех городов

Теперь путешествия станут еще доступнее, несмотря на пандемию.

Власти России разрешили полет за границу еще из четырех городов. Теперь улететь из страны можно из Самары, Владивостока, Грозного и Красноярского. До этого пересечь границу можно было из аэропортов, находящихся в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Калининграде, Новосибирске и Москвы. Об этом сообщает Росавиация.

Напоминаем, что Россия закрыла границы в конце марта в связи с пандемией коронавируса. Ограничения начали снимать этим летом. Пока что россияне могут беспрепятственно отправится в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы.

Тем временем, в стране увеличивается количество выявленных случаев заражения коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следователи ищут очевидцев экстренной посадки самолета в Ломоносове.