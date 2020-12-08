Доктор Мясников рассказал, как снизить риск развития рака кожи

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о простых правилах, которые помогут снизить риск развития злокачественных новообразований на коже.

По словам врача, рак кожи (меланома) является одним из самых агрессивных и быстро развивающихся видов рака. При этом за последние годы число жертв этого вида онкологии возросло на 300%. Основной причиной появления меланомы является чрезмерное ультрафиолетовое излучение, как естественное, так и искусственное. Поэтому в группу риска попадают любители походов в солярий.

Если человек легко подвержен воздействию солнечных лучей и быстро обгорает, ему также следует быть крайне осторожным, загорая, добавил Мясников. Важным является и наследственный фактор — около 10% всех случаев меланом передаются генетически. В случае появления подозрительных, — ассиметричных, неровных, гиперчувствительных, — родинок, нужно немедленно обратиться к врачу.

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