Доктор Мясников рассказал, как снизить риск развития рака кожи

Доктор Мясников рассказал, как снизить риск развития рака кожи
Ультрафиолетовое излучение является главной причиной развития меланомы. Регулярное посещение солярия, таким образом, увеличивает риск развития рака кожи. Фото: pixabay

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о простых правилах, которые помогут снизить риск развития злокачественных новообразований на коже.

По словам врача, рак кожи (меланома) является одним из самых агрессивных и быстро развивающихся видов рака. При этом за последние годы число жертв этого вида онкологии возросло на 300%. Основной причиной появления меланомы является чрезмерное ультрафиолетовое излучение, как естественное, так и искусственное. Поэтому в группу риска попадают любители походов в солярий.

Если человек легко подвержен воздействию солнечных лучей и быстро обгорает, ему также следует быть крайне осторожным, загорая, добавил Мясников. Важным является и наследственный фактор — около 10% всех случаев меланом передаются генетически. В случае появления подозрительных, — ассиметричных, неровных, гиперчувствительных, — родинок, нужно немедленно обратиться к врачу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о симптомах рака желудка на ранней стадии.

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