Раскрыты первые симптомы рака желудка

Если симптомы продолжаются на протяжение двух недель, нужно обратиться к врачу и пройти обследование. Фото: pixabay.com

Если симптомы продолжаются на протяжение двух недель, нужно обратиться к врачу и пройти обследование. Фото: pixabay.com

Ученые назвали признаки, по которым можно определить рак желудка на ранней стадии развития заболевания.

Так, среди тревожных симптомов специалисты выделили нарушение нормальной работы желудка, проблемы с глотанием, резкую потерю веса, а также одышку.

Согласно данным портала Daily Express, исследователи подчеркнули, что не стоит бить тревогу, если указанные симптомы временные и не сопровождаются резкими болями или тошнотой.

Ученые рекомендуют немедленно обращаться в больницу, если перечисленные симптомы сохраняются на протяжении двух недель.

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