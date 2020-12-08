Раскрыты первые симптомы рака желудка

Раскрыты первые симптомы рака желудка
Если симптомы продолжаются на протяжение двух недель, нужно обратиться к врачу и пройти обследование. Фото: pixabay.com

Ученые назвали признаки, по которым можно определить рак желудка на ранней стадии развития заболевания.

Так, среди тревожных симптомов специалисты выделили нарушение нормальной работы желудка, проблемы с глотанием, резкую потерю веса, а также одышку.

Согласно данным портала Daily Express, исследователи подчеркнули, что не стоит бить тревогу, если указанные симптомы временные и не сопровождаются резкими болями или тошнотой.

Ученые рекомендуют немедленно обращаться в больницу, если перечисленные симптомы сохраняются на протяжении двух недель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что человеку легче запомнить новую информацию на голодный желудок. К такому выводу пришли американские ученые.

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