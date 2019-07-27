На голодный желудок память работает лучше

Американские ученые установили, что человеку легче запомнить новую информацию, когда его желудок пуст.

Специалисты их Университета Южной Калифорнии провели исследование, в ходе которого было установлено, что гормон памяти синтезируется непосредственно в желудке.

Гормон памяти был открыт ещё в 1990 году. Он зарождается в кишечнике и желудке, после чего транспортируется в гипофиз. Он может иметь воздействие на память через ответвление блуждающего нерва, которое находится в кишечнике.

Для доказательства теории ученые вводили грелин лабораторным мышам, в результате чего увеличивался их вес. В их мозг поступали сигналы о состоянии кишечника, что подтверждает его связь с памятью.

Также мыши проходили тесты на эпизодическую память. Наилучшие результаты они показали при выработке и концентрации гормона.

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