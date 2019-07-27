Биологи узнали как выжил пень-зомби из Новой Зеландии

Биологи заметили на территории Новой Зеландии необычный пень, который выживал за счет расположенных рядом деревьев.

Специалисты из Оклендского технологического университета раскрыли секрет пня-зомби, который ещё называют новозеландский каури. Оказалось, что данный пень является паразитом.

Пень соединен корневой системой с расположенными рядом деревьями, а собственная зеленая ткань, способная на фотосинтез, у него отсутствует. Об этом сообщает издание Livе Science.

Если бы пень не был бы паразитом, то он бы не выжил. В ночное время суток он получает воду и питательные вещества от деревьев, которые получили эти элементы за прошедший день.

Сам пень в течение всего дня находится в бездействии, ожидая ночного «приема пищи».

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