Пациентов с COVID-19 в Петербурге будут бесплатно возить на компьютерную томографию

Из бюджета Северной столицы выделят почти 70 миллионов рублей на бесплатную транспортировку коронавирусных пациентов на компьютерную томографию (КТ).

Соответствующее постановление во вторник, 8 декабря, подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Теперь ковид-пациентов, нуждающихся в процедуре КТ будут возить в медцентры без привлечения карет скорой помощи. Такое решение было принято в связи с тем, что нагрузка на «скорые» сейчас и так непомерно велика.

Врачи скорой помощи «должны оказывать помощь больным, а не просто заниматься их транспортировкой», — подчеркнул Беглов. Бюджетные средства на перевозку пациентов с коронавирусом на компьютерную томографию выделяются ГБУЗ «Медицинский санитарный транспорт» из Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки диагностировали коронавирус еще у 3,7 тысяч человек.