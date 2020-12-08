В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 734 человека

В Петербурге за сутки снова выявили более 3,7 тысяч инфицированных Covid-19. Город остается на втором месте среди регионов по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.

Об этом стало известно во вторник, 8 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, лидером в рейтинге стала Москва, где инфекцию подхватили еще 5 232 человека. Третье место в антирейтинге остается у Московской области, где зафиксировано более 1,3 тысяч зараженных за сутки. В Ленобласти — 216 новых ковид-пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России по состоянию на 7 декабря снизилось число выявленных за сутки больных Covid-19.