В России снизилось число выявленных за сутки больных Covid-19

В России снизилось количество выявленных заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. За прошедший день выявили 28 142 новых случая, до этого суточный показатель составил — 29 03.

Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, за указанный период также скончались 456 инфицированных, 18 850 смогли побороть новый вирус.

За все время в России было подтверждено 2 488 912 случаев заражения коронавирусом. Скончались 43 597 инфицированных. 1 956 588 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки от коронавируса умер 31 человек. С начала пандемии в городе выявили 5 861 смерть.