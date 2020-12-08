В Совфеде предложили распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье. По ее словам, это поможет возместить ущерб, нанесенный рынку во время пандемии.

Как сообщает РИА Новости, Матвиенко заявила об этом в ходе онлайн-заседания верхней палаты, которое было посвящено развитию финансового рынка. Сенатор подчеркнула, что льготная ипотека показала эффективность с социальной и экономической течек зрения.

Она отметила, что благодаря этой программе многие граждане смогли улучшить жилищные условия. Льготная ипотека также помогла восстановиться строительным компаниям.

При этом, как утверждает Матвиенко, «есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России прогнозируют новые минимальные ставки по ипотеке в 2021 году.