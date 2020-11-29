В России прогнозируют новые минимальные ставки по ипотеке в 2021 году

Спрос на квартиры в Петербурге растет за счет клиентов из регионов Фото: fsk.ru

Спрос на квартиры в Петербурге растет за счет клиентов из регионов Фото: fsk.ru

Средняя ставка в первом полугодии следующего года может составить 6,8-7% годовых.

Согласно данным аналитиков рейтингового агентства НКР в исследовании «Ипотечный забег», средняя ставка по показателям на 1 октября составляет 7,32%. Летом данная цифра была больше — 7,5%.

Таким образом, ипотека может нащупать новый минимум в следующем году. Средняя цифра станет меньше на 0,3-0,5%. Ниже ставки не смогут упасть из-за необходимости поддерживать доходность вкладов.

В целом, к концу 2021 года прогнозируется рост ставки до 7,3-7,4% годовых. Связанно это с тем, что летом заканчивается срок действия программы льготной ипотеки под 6,5%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге наблюдается рекордный спрос на загородную недвижимость.

За девять месяцев этого года на первичном загородном рынке Петербурга и Ленобласти было заключено 7,2 тыс. сделок, что на 75% больше, чем годом ранее.