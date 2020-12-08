Футболисты «Истанбула» отказались от возобновления игры с «ПСЖ»

Турецкая команда «Истанбул Башакшехир» не будет продолжать матч против французского «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов. Поединок был прерван футболистами из-за расистского скандала.

Как сообщает футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» в своем официальном Instagram-аккаунте, футболисты решили не выходить на поле.

«В матче с ПСЖ наши футболисты решили не выходить на поле из-за расистского поведения, которое допустил резервный арбитр Себастьян Колтеску в отношении помощника тренера Пьера Вебо», – говорится в сообщении команды.

Напомним, что поле игроки покинули на 20 минуте встречи. Позже команда заявила, что готова продолжить матч, если будет отстранен арбитр Себастьян Колтеску. Однако окончательное решение было принято позже, – клуб не выйдет на поле.

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