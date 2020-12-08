Водитель каршеринга угодил в ДТП на Малоохтинском проспекте

Арендованный автомобиль получил значительный урон после столкновения в Красногвардейском районе.

Авария произошла ночью, 9 декабря, на Малоохтинском проспекте. Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На данный момент причина происшествия остается неизвестной. Однако местные жители уверяют, что каршеринговый автомобиль получил значительный урон.

На месте происшествия работают спецслужбы для установления причины инцидента. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Левашовском шоссе нетрезвый водитель Audi врезался в фургон. Легковушка недобросовестного водителя разлетелась на части, а сам грузовик получил значительный ущерб.

Очевидец отметил, что водитель Audi обогнал его, а дальше уже проехать спокойно не смог и врезался в фуру.