«Мерзость»: Петросян жестко осудил юмор молодых комиков

Юморист Евгений Петросян обрушился с критикой на современных российских комиков из-за использования непристойностях шуток.

Свое мнение артист высказал на YouTube-канале «Эмпатия Манучи». По его словам, артисты «опустились донельзя» вместе со зрителями.

«Юмор должен нести добро», — отметил юморист.

Петросяна возмутило то, что в стендапе так много говорят о сексе. Такой юмор людям нравится, так как они находят в нем «смысл для себя». Он добавил, что молодые артисты не видят для себя никаких моральных границ и поэтому «падают» все ниже и ниже, а также назвал происходящее мерзостью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евгений Петросян показал своего сына от Татьяны Брухуновой.

Напоминаем, что Петросян и его помощница Татьяна Брухунова поженились в конце 2019 года. Спустя время у них родился мальчик, которого назвали Ваганом. Снимки ребенка не публиковались в социальных сетях на протяжении полугода. Наконец пара призналась, что стала родителями.