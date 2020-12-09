Стал известен самый популярный клип года

Видеохостинг YouTube опубликовал список музыкальных видеороликов, привлекших наибольшее внимание зрителей из России в 2020 году. Лидером стал Клип группы Little Big на песню «Uno».

Второе и девятое места рейтинга также заняли видео Little Big с песнями Hypnodancer и Tacos. Топ-3 замыкают Клава Кока & NILETTO с треком «Краш».

Согласно данным в официальном блоге компании Google Россия, клип «Uno» на канале Евровидения на данный момент насчитывает 169 млн просмотров и является самым популярным на канале.

Напоминаем, что в 2020 году «Евровидение» не состоялось из-за пандемии коронавируса. На конкурс должна была ехать петербургская группа Little Big. В каком формате пройдет шоу в 2021 году пока непонятно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клип Little Big набрал рекордное число просмотров на YouTube-канале «Евровидения».