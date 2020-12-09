В Ленобласти установят 20 новых камер для нарушителей ПДД

Места для установки камер выбрали с учетом данных по авариям и нарушений ПДД. Фото: Администрация Ленинградской области

Места для установки камер выбрали с учетом данных по авариям и нарушений ПДД. Фото: Администрация Ленинградской области

В Ленобласти выбрали места для установки 20 «умных» камер, которые будут фиксировать нарушения ПДД и отслеживать скорость машин.

Устройства появятся в населенных пунктах в 2021 году. Места для них определили на основе сведений об аварийности и нарушениях правил дорожного движения.

Как сообщила пресс-служба правительства области, комплексы установят в Гатчине, Коммунаре, Колтушах, Пробе, Новоселье, Токарево, Новом Девяткино, Сярьгах, Вырице, Буграх, Подгорье, деревне Озерки и других населенных пунктах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице камеры наблюдения зафиксировали 150 тыс. нарушений ПДД в ноябре. Самыми многочисленными предсказуемо стали нарушения скоростного режима. В городе установлены 270 комплексов, которые фиксируют нарушения.