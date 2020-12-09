Гинцбург рекомендовал не пить три дня после вакцинации от коронавируса

Он отметил, что алкоголь пагубно сказывается на процессе формирования иммунитета.
Директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, нужно ли полностью отказываться от алкоголя в связи с вакцинацией от коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».
Он отметил, что рекомендуется не пить в течение трех дней после каждого укола. О полном запрете на употребление спиртного после этого срока речи не идет. Гинцбург добавил, что организму нужно время, чтобы сформировать иммунный ответ на коронавирусную инфекцию, а большие дозы алкоголя могут этому помешать.
Напоминаем, что глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что пить нельзя за две недели до вакцинации о 42 дня после нее.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 36 тысяч человек. По номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19, позвонили 2 206 раз.